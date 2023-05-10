Польща офіційно перейменувала Калінінград та Калінінградську область: як називатимуть тепер

У Польщі офіційно затвердили та змінили назви міста Калінінград та Калінінградської області. Рішення, яке формально має рекомендаційний характер, винесла Комісія стандартизації географічних найменувань за межами Польщі.

Відповідну заяву оприлюднили 9 травня. Згідно з документом, на засіданні 12 квітня комітет вирішив, що для міста з російською назвою Калінінград має використовуватися лише польська назва Крулевець.

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Теж саме стосується Калінінградської області

У заяві також мовиться про те, що назва Калінінград не повинна використовуватися польською мовою. Своє рішення комісія пояснила тим, що Крулевець – традиційне найменування Калінінграда у Польщі, а його "нинішня російська назва – штучна, не пов'язана ні із самим містом, ні з регіоном".

Комісія додала, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська. Додамо, що зміна набула чинності з дня оголошення, тобто у вівторок 9 травня 2023 року.

Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі,

– йдеться у документі.

Комісія підкреслила, що географічні назви, окрім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, і що "нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни".

На "Батьківщині-матері" демонтують радянський герб

У рамках декомунізації у Києві на монументі "Батьківщини-матері" приберуть герб СРСР. Замість нього буде встановлено тризуб.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, відповідний процес уже розпочався.

За словами міністра, зараз робота з декомунізації столичного монумента на стадії підготовки необхідної документації, щоб зрозуміти, які роботи потрібно провести і як краще це втілити.