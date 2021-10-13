У Польщі знайшли мертвим українського заробітчанина

У місті Зелена Гура на заході Польщі знайшли мертвим українського заробітчанина. Він разом із такими ж заробітчанами мешкав в одній квартирі.

Прокуратура відкинула версію, що до його смерті можуть бути причетні сторонні. Про це повідомила речниця Окружної прокуратури міста Зелена Гура Ева Антонович.

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Що показав розтин

Померлим виявився 46-річний трудовий мігрант з України. Як встановили слідчі, чоловік мешкав у квартирі з іще шістьома громадянами України і працював в ремонтно-будівельній фірмі в Зеленій Гурі.

Труп чоловіка виявили зранку 12 жовтня його співмешканці. Прокурор, який прибув на місце події, розпорядився провести розтин тіла померлого для встановлення причин смерті.

В результаті проведеного розтину на тілі померлого не виявлено травм, патологоанатом підтвердив, що смерть наступила з природних причин,

– повідомила прокурор.

Під час розтину у померлого підтвердили проблеми із серцем та печінкою. Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.

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