У Польщі знайшли унікальний документ часів гетьмана Петра Дорошенка

Унікальний документ часів українського гетьмана Петра Дорошенка (1665 – 1676) вдалося знайти у Польщі. Він свідчить, що Україна мала прагнення здобути незалежність за прикладом Нідерландів.

Нагадаємо, ця країна оголосила незалежність від Іспанії ще у 1581, але визнали її тільки після тривалої війни у 1648. Вочевидь, приклад Нідерландів надихав і діячів Гетьманщини.

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Важливий документ доби Руїни знайшли у Польщі

У Польщі знайшли унікальний документ, який свідчить про прагнення українців до незалежності ще у добу Руїни. Про це написав у фейсбуці доктор наук Тарас Чухліб.

Він розповів, що у Варшаві у Головному архіві давніх актів знайшли оригінал документа 1671 року.

З його змісту можна зробити висновок, що Україна хотіла стати незалежною європейською державою за прикладом Нідерландів.

Документ написаний дипломатичною латинською мовою XVII століття.

У квітні 1671 польський єпископ Анджей Ольшовський писав канцлеру Міхалу Пражмовському, що представники гетьманського уряду Петра Дорошенка "хочуть зробити народ і край Руський окремим і незалежним за прикладом Нідерландів",

– написав Тарас Чухліб.

Він переконаний, що такі джерела не повинні припадати пилом в архівах. Про них слід писати у шкільних підручниках.



Унікальний документ 1671 року / Фото Тараса Чухліба



Уривок, який свідчить про прагнення уряду Дорошенка до незалежності / Фото Тараса Чухліба

Петро Дорошенко – український гетьман доби Руїни після Хмельниччини, який у складних умовах іноді протистояння, а іноді й союзів із Річчю Посполитою, Московією та Османською імперією намагався об'єднати Правобережжя та Лівобережжя України в єдину державу.

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Повний текст допису Тараса Чухліба у фейсбуці:

Історичне відкриття – віднайдено оригінал документа 1671 року, який стверджує, що Україна хотіла незалежності як Голандія.

У квітні 1671 року польський біскуп Анджей Ольшовський писав канцлеру Міхалу Пражмовському, що представники гетьманського уряду Петра Дорошенка "хочуть зробити Народ Руський і край Руський окремим і незалежним (udzielnie et indepenter) за прикладом Голандії".

Архів головний актів давніх у Варшаві (Польща). Віднайшов і доніс до фейсбучної громади доктор наук Тарас Чухліб.