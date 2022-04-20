У Польщі зносять пам'ятники радянській владі: лише за день позбулися трьох – перші фото
Джерело:Trojka Polskie Radio
У Польщі почали масово зносити пам'ятники радянській армії. Так, за 20 квітня їх усунули одразу у кількох містах.
Цікаво, що сам процес ліквідації пам'ятників транслювали на телебаченні. До кінця дня повинні зненсти три скульптури.
Тим часом В окупованому Генічеську росіяни встановлюють пам'ятник Леніну
Комуністичні пам'ятники демонтовують у таких міста:
- Сельдце;
- Мєндзиблоччі Великопольського воєводства;
- в Гарнарско, що у Дольношльонському воєводстві.
Пояснюють, що демонтаж це не тільки виконання акту 2016 року про декомунізацію, але й історична справедливість. Адже не можна поклонятись тим, хто убивав у 1945 році поляків. Про це сказав президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.
У 21 столітті ми не можемо навчити наступні покоління поляків, що злочинці, які вбивали та ґвалтували, заслуговують на повагу. Це псує світ, а відсутність обліку тоталітарних систем і злочинців робить цей світ гіршим,
– вважає він.
Він додав, що пам'ятники на честь червоноармійців не варто розміщувати в громадських місцях, оскільки вони прославляють злочинну систему та злочинців.Довідка. За підрахунками Інституту національної пам'яті, у польському публічному просторі досі стоїть близько 60 пам'ятників на честь Червоної Армії.
Комуністичні пам'ятники демонтовують / Фото Instytut Pamięci Narodowej
У Польщі зносять пам'ятники / Фото Instytut Pamięci Narodowej
/ Фото Instytut Pamięci Narodowej
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