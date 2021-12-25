У Польщі звинуватили Німеччину у спробі перетворити ЄС на "четвертий рейх
Джерело:The Guardian
Німеччина прагне створити з Європейського Союзу "четвертий рейх". І позбавити поляків права на самовизначення.
Щонайменше, таку позицію висловив глава партії Prawo i Sprawiedliwość ("Закон і Справедливість") Ярослав Качинський. Саме ця партія, зауважимо, є керівною у Польщі.
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Лідер керівної партії Польщі озвучив незвичайне звинувачення у бік Німеччини
Глава керівної партії Польщі "Закон і Справедливість" Ярослав Качинський звинуватив Німеччину у прагненні перетворити Євросоюз на такий собі "четвертий рейх".Важливо: слова, зауважимо, доволі різкі, адже натякають на Третій Рейх Адольфа Гітлера, який завоював Польщу під час Другої світової війни.
Так от, Качинський заявив, що:
- Новий німецький уряд Олафа Шольца хоче підпорядкувати собі поляків і позбавити їх права на самовизначення.
- А проте не всі країни ЄС "у захваті від перспективи будівництва німецького четвертого рейху на базі Євросоюзу".
Якщо ми, поляки, погодилися б на таке сучасне підданство, то були б принижені у всілякі способи,
– сказав глава "ЗіС".
І додав, що Німеччина проводить політику, яка наближає Євросоюз до федеративних засад устрою, а Польща, мовляв, бачить його як об'єднання цілком незалежних держав.
Про розбіжності ЄС та Польщі слід памятати таке:
- Варшава відмовилася визнати верховенство права ЄС над національним законодавством – за що отримала щоденний штраф.
- Але прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевняє, що його країна виходити з ЄС не планує. Таку ж позицію висловлювали люди на мітингах.
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