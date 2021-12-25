У Польщі звинуватили Німеччину у спробі перетворити ЄС на "четвертий рейх

Німеччина прагне створити з Європейського Союзу "четвертий рейх". І позбавити поляків права на самовизначення.

Щонайменше, таку позицію висловив глава партії Prawo i Sprawiedliwość ("Закон і Справедливість") Ярослав Качинський. Саме ця партія, зауважимо, є керівною у Польщі.

Також цікаво Не лише з Білоруссю: Польща хоче будувати паркан на кордоні з Україною

Лідер керівної партії Польщі озвучив незвичайне звинувачення у бік Німеччини

Глава керівної партії Польщі "Закон і Справедливість" Ярослав Качинський звинуватив Німеччину у прагненні перетворити Євросоюз на такий собі "четвертий рейх".

слова, зауважимо, доволі різкі, адже натякають на Третій Рейх Адольфа Гітлера, який завоював Польщу під час Другої світової війни.

Так от, Качинський заявив, що:

Новий німецький уряд Олафа Шольца хоче підпорядкувати собі поляків і позбавити їх права на самовизначення.

А проте не всі країни ЄС "у захваті від перспективи будівництва німецького четвертого рейху на базі Євросоюзу".

Якщо ми, поляки, погодилися б на таке сучасне підданство, то були б принижені у всілякі способи,

– сказав глава "ЗіС".

І додав, що Німеччина проводить політику, яка наближає Євросоюз до федеративних засад устрою, а Польща, мовляв, бачить його як об'єднання цілком незалежних держав.

Про розбіжності ЄС та Польщі слід памятати таке:

Варшава відмовилася визнати верховенство права ЄС над національним законодавством – за що отримала щоденний штраф.

Але прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевняє, що його країна виходити з ЄС не планує. Таку ж позицію висловлювали люди на мітингах.

Чи справді Польща готується до виходу з Євросоюзу: дивіться відео до теми