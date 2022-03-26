У Польщу, де перебуває Байден, прибув олігарх Абрамович, – ЗМІ

До Польщі 24 березня нібито прибув російський олігарх Роман Абрамович. Водночас у країні перебуває й президент США Джозеф Байден.

Про це повідомили одразу кілька польських ЗМІ, проте офіційного підтвердження інформації поки не було. Слід зауважити, що напередодні стало відомо, що Абрамович, ймовірно, буде учасником переговорного процесу України та Росії.

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Може відбутися неформальна зустріч

За даними журналістів, олігарх прибув до Польщі за португальським паспортом. Проте звідки отримані ці дані – поки невідомо. Слід зауважити, що більшість ресурсів посилаються на публікацію у твіттері, яку станом на ніч 26 березня вже видалили.

Журналіст Якуб Стахов'як припустив, що невдовзі "може відбутися неформальна зустріч" Абрамовича з президентом США. Мовляв, це припущення може бути правдою, бо росіянин нібито потрапив до Польщі з території України, де міг зустрітись із президентом Володимиром Зеленським.



Видалена публікація Якуба Стахов'яка / Скриншот

Чи справді Абрамович переговорник Видання



Анонімні джерела повідомили, що Абрамович заявив про готовність "зробити усе, що може". Олігарх зосередився на гуманітарних питаннях та провів зустрічі з можливими посередниками. Серед них нібито був, зокрема, з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером. Видання Financial Times повідомило, що диктатор Путін особисто погодив участь олігарха у переговорах з Україною. Якраз у цій публікації повідомили, що він зустрівся з представником Офісу Президента.Анонімні джерела повідомили, що Абрамович заявив про готовність "зробити усе, що може". Олігарх зосередився на гуманітарних питаннях та провів зустрічі з можливими посередниками. Серед них нібито був, зокрема, з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером.

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Слід зауважити, що більшість ресурсів посилаються на публікацію у твіттері, яку станом на ніч 26 березня вже видалили.