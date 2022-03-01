Польська прокуратура почала розслідування війни Росії проти України: головна ціль

Польська прокуратура розпочала розслідування у справі агресивної війни Росії проти України. Про це повідомив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

Польський міністр юстиції розповів, що у неділю мав розмову з генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою.

Варте уваги Данілов повідомив про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити Зеленського

Польща почала розслідування війни Росії проти України

За його словами, Венедіктова звернулася до нього з проханням долучити польську прокуратуру до процесу задля документування злочинних дій, які відбуваються в Україні.

Звичайно, я висловив свою повну підтримку, солідарність і готовність до будь-якої допомоги, яка можлива в рамках законодавчої бази з нашої сторони,

– сказав Збігнєв Зьобро.

Саме тому у понеділок він віддав наказ, щоб прокуратура розпочала "розслідування злочину агресивної війни проти України". Він додав, що у рамках цієї процедури вони планують задокументувати всі події, які згодом призведуть до притягнення осіб, які вчинили ці злочини, до міжнародної кримінальної відповідальності.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!