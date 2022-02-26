Польська залізниця дозволила українцям безоплатний проїзд

У Польщі українцям дозволили безкоштовно користуватися залізницею. Таке рішення схвалили у межах гуманітарної допомоги.

Безкоштовними для українців будуть поїзди категорії TLK та IC. Дозвіл триватиме до 25 березня.

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Все, що потрібно – показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство,

– розповіли в "Укрзалізниці".

Компанія також подякувала польським колегам за співпрацю та допомогу у складні для України часи.

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