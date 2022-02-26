Польська залізниця дозволила українцям безоплатний проїзд
26 лютого 2022 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:"Укрзалізниця"
У Польщі українцям дозволили безкоштовно користуватися залізницею. Таке рішення схвалили у межах гуманітарної допомоги.
Безкоштовними для українців будуть поїзди категорії TLK та IC. Дозвіл триватиме до 25 березня.
Важливо Розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT, – Кулеба
Все, що потрібно – показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство,
– розповіли в "Укрзалізниці".
Компанія також подякувала польським колегам за співпрацю та допомогу у складні для України часи.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.