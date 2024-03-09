"Уся Польща зупиниться": Україна продовжує працювати над угодою, а фермери анонсували протести

Торговий представник України Тарас Качка повідомив, що незабаром країни зможуть домовитися й досягти угоди. Водночас польські фермери анонсували нові протести, які "зупинять усю Польщу".

Наразі ж продовжується блокування кордону. Тисячі українських вантажівок стоять у кілометрових чергах, очікуючи, коли зможуть перетнути кордон.

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Україна близька до угоди з Польщею

Качка в інтерв'ю Euractiv розповів, що переговори з Польщею дуже скоро приведуть до заходів для захисту польських фермерів. За словами торгового представника України, це в майбутньому допоможе зняти напруженість та припинить протести на кордоні.

Ми дуже близькі до розробки заходів, які будуть індивідуальними, тимчасовими та корисними для відновлення довіри між усіма зацікавленими сторонами,

– повідомив Качка.

Він додав, що нині Київ готовий перейти до більш гнучкої системи торгівлі між ЄС та Україною. Качка наголосив, що Україна готова "боротися з інтересами сусідів". Зокрема, він пояснив, що пропозиція Єврокомісії щодо лібералізації торгівлі передбачає встановлення так званих "аварійних гальм". За словами Качки, вони потрібні для того, щоб у разі напливу певної продукції не перевищувати середні обсяги імпорту.

"Ми готові до необхідних правил або інструментів у нашій двосторонній торгівлі", – додав Качка.

У Польщі анонсували мітинги по всій країні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з польськими протестувальниками заявив, що не закриватиме кордон. Водночас, як пише polsatnews, один із лідерів фермерських протестів Анджей Собоцінський заявив, що розмова з урядом буцімто була про "дрібниці".

Щодо кордону, то він сказав, що не буде закривати кордон. Він краще виведе надлишок зерна з польського ринку... Це було б певним вирішенням проблеми, бо дало б фермерам можливість спорожнити свої склади та збирати новий урожай,

– заявив Собоцінський.

Один із представників протестувальників Роман Кондров зазначив, що саме фермери "керують ситуацією", тому, поки уряд не задовольнить їхні потреби, – протести продовжуватимуться.

Ба більше, фермер Станіслав Барна анонсував, що скоро відбудуться протести, які "зупинять усю Польщу".

"Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, у кожній ґміні, в кожному повіті. Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо дотиснути, перепрошуємо за незручності", - заявив після зустрічі з прем'єром Туском Барна.