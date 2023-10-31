Польські перевізники можуть заблокувати кордон: Україна ініціювала зустріч з Польщею та ЄК

Перевізники з Польщі можуть заблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Вони незадоволені конкуренцією з боку українських перевізників.

Після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС, ухваленої торік, зросла конкуренція між перевізниками. Поляки незадоволені та обіцяють блокувати пункти пропуску до кінця 2023 року.

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Що відбувається

О десятій ранку п'ятниці 3 листопада поблизу пункту пропуску Корчова відбудеться перший страйк. Він триватиме два місяці, тобто до кінця року, а перекрити планують усі наявні в'їзди з України (спершу мовилося про один).

Вимоги польських перевізників:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ (Європейською конвенцією міністрів транспорту);

неможливість реєструвати компанії у Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Як реагує українська влада

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської Комісії. Хочуть провести зустріч, щоб вирішити питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. У жовтні виконання цих меморандумів становить 50%, тоді як із червня воно постійно було понад 60%.

Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам,

– інформує заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він висловив подяку польському народу за постійну підтримку України під час війни і запевнив: наша держава готова до діалогу, "де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн".

Зустріч з директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на вівторок 31 жовтня. На ній мають напрацювати спільні рішення, що допоможуть збільшити пропускну спроможність і забезпечити стабільну роботу кордону.

Як тепер перетинати кордон

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону сказав, що 3 листопада очікується страйк на пункті пропуску Корчова – Краківець. Про це поляки повідомили на зустрічі 31 жовтня.

ДПСУ чекає роз'яснень від польської сторони, до яких дій вдаватимуться страйкарі і як саме буде відбуватися перетин кордону в цей час. Отримавши цю інформацію, зможуть надати рекомендації українцям.

Де розташований пункт пропуск Корчова – Краківець: дивіться на карті