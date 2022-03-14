Польські політики мають прийняти рішення: війна йде на кордоні з ЄС, – Садовий

Польські політики починають розуміти, що війна ведеться на кордоні з ЄС, і ЄС має приймати своєчасні рішення – так вважає Андрій Садовий у зв'язку з обстрілом Яворівського полігону.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив під час брифінгу 14 березня, передає 24 канал.

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У Польщі починають розуміти, що дійсно війна ведеться на кордонні з Європейським Союзом. І вся спільнота ЄС повинна сприймати ситуацію, як вона є. Мають зробити своє рішення,

– зазначив Садовий.

Нагадаємо, вчора, 13 березня російські окупанти обстріляли Яворівський військовий полігон у Львівській області. Це лише за 35 кілометрів від кордону з Польщею.

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