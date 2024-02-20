Польські фермери біля пункту пропуску "Медика – Шегині" посилили протест. Вони перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагона на колії.

Варто зауважити, що польські протестувальники вже не вперше вдаються до таких дій. Адже 11 лютого вони теж розсипали зерно з українських фур, пише 24 Канал.

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Що відомо про протест поляків

Суспільне повідомило, що інцидент трапився вранці 20 лютого 2024 року.

Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі та не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська,

– заявив співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

Він переконаний, що нібито протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати та висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додав співорганізатор протесту.

Згодом на місце події приїхала поліція. Відомо, що протестувальники менш ніж через пів години розблокували залізницю.

Протести польських фермерів на кордоні з Україною / Фото Софії Трощук, 24 Канал

Польське видання RMF24 написало, що фермери 20 лютого почали протести по всій Польщі. Вони перекривають дороги та пункти пропуску на кордоні з Україною. За даними журналістів, польські фермери:

оголосили про протест у десятках міст на всій території Польщі;

вони виїхали на акції зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх;

подекуди (зокрема, в Кришпінові під Краковом) до них приєдналися мисливці.

Протестувальники анонсували, що з 20 лютого перекриють всі пункти перетину кордону з Україною.

Зокрема, заблокованим залишається КПП "Ягодин – Дорогуськ", де фермери планують не пропускати у напрямку України жодної вантажівки до 18 години 20 лютого. Повідомили, що до них мають приєднатися фермери зі ще кількох європейських країн.

У МЗС відреагували на протести польських фермерів

Речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що блокування польсько-українського кордону, якими б гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання.

Ніколенко зазначив, що:

наземні кордони залишаються важливими в умовах війни. Своєю чергою дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії;

кордон Польщі та України – це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів.

У МЗС України заявили, що вважають неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон.

Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов'язані з імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн,

– заявив речник міністерства.

Олег Ніколенко закликав польську владу:

надати правову оцінку діям учасників акцій,

забезпечити розблокування кордону,

вжити заходів, щоб припинити антиукраїнську риторику, яка базується на безпідставних аргументах.

"В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", – запевнили в МЗС України.