Польські САУ Rak необхідні для відбиття російських наступів: оперативне зведення від Світана
Поляки оголосили про передачу ЗСУ САУ Rak у кількості 24 машини. Ця техніка дуже необхідна на нинішньому етапі, бо допоможе не лише ефективно відбивати російські наступати, а й формувати свої.П
Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Про потужний пакет оборонної допомоги від Польщі під час зустрічі домовились Зеленський і Дуда.
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Польські САУ Rak ефективні проти головної сили росіян
Світан зазначив, що на полі бою основним засобом для знищення ворожої піхоти є міномет. Оскільки в росіян саме жива сила є головною, то ЗСУ ліквідовують її за допомогою мінометів. Щоправда, в нас на озброєнні міномети стаціонарні, вони доволі важкі, і їх доводиться носити за собою.
Польські САУ Rak / Wojsko Polskie
Поляки ж посадили такий міномет на БТР "Росомаха", який ми, до речі, теж отримуємо, тож вийшов такий собі самохідний міномет. Він має 46 мін у боєкомплекті. Якщо таких машин буде 24, то вони створять потужний укріпрайон, який допоможе утримувати велику територію,
– зауважив військовий експерт.
Крім того, ця техніка може сприяти й наступу. Оскільки міна летить фактично за вертикальною траєкторією, то вона падає точно в окоп і не залишає нікого там у живих. Отже, полякам слід дуже сильно подякувати за таку потужну допомогу.
ЗСУ збили "летючий танк" росіян
Полковник ЗСУ також прокоментував, як наші війська збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Це найкращий гелікоптер на озброєнні Росії. Його називають "летючою БМП" або ж "летючим танком". Це дуже маневрова техніка, збити яку надзвичайно важко.
Російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" / росЗМІ
"У нього також потужне озброєння: і керовані, і некеровані ракети. Такого рівня техніки нам не вистачає. Саме тому ми просимо гелікоптер Apache, щоб прикривати танки, так само як росіяни прикривають свої наступальні дії. Російський "Алігатор" – дуже серйозна машина", – наголосив льотчик-інструктор.
Повне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Перекидання військ з Білорусі на Схід України
Військовий експерт розповів і про перекидання російських військ з Білорусі на Схід. Раніше в Білорусі готували 10 – 12 тисяч російських військових, 4 тисячі з них там залишились. Саме їх перекидають на Донбас, бо ЗСУ знищують фактично по батальйону ворожих військ щодня.
Навіть якщо всі 4 тисячі росіян будуть перекинуті на фронт, вони будуть знищені протягом тижня. Ось і вся математика. Тижнева робота для наших ЗСУ, аби знищити таку кількість,
– підкреслив Світан.
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