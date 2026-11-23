У Польщі уточнили, скільки російських повітряних об'єктів перетнули кордон країни під час атаки на Україну 20 листопада. Результати розслідування відрізняються від того, що польські посадовці повідомляли спочатку.

Про це повідомляє RMF24.

Де в Польщі знайшли уламки російських ракет?

Окружна прокуратура в Любліні повідомила, що уламки ракет Х-101 виявили у трьох населених пунктах – Новому Ліповці, Руднику-над-Сяном та Молодичі.

За попередніми висновками слідчих, усі три ракети були виготовлені у IV кварталі 2026 року на заводах у місті Дубна Московської області Росії.

Прокуратура завершила огляд місць падіння в Новому Ліповці та Руднику-над-Сяном. У Молодичі роботи тимчасово призупинили, територію залишили під охороною, а обстеження планують продовжити вранці 23 листопада.

Усі вилучені уламки та криміналістичні сліди передадуть на подальші експертні дослідження.

Що відомо про падіння російських ракет у Польщі?

20 листопада під час російської атаки на Україну в Польщі виявили уламки повітряних об'єктів у трьох місцях. Спочатку польські посадовці припускали, що в країну залетіли дві ракети та один безпілотник.

Об'єкти впали на незабудованих територіях. У Новому Ліповці ракета впала на поле поблизу лісу та загорілася, у Руднику-над-Сяном уламки знайшли в лісі, а в Молодичі вони опинилися приблизно за 280 метрів від дачного будинку. Людей у ньому не було, постраждалих не зафіксували.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав порушення повітряного простору ймовірною навмисною провокацією Росії.

Як Польща реагує на порушення повітряного простору?

Польща посилює увагу до захисту свого повітряного простору після інциденту. У понеділок, 23 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами.

У польському уряді також закликали НАТО посилити протиповітряну оборону країни та східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на території Польщі впали 2 російські ракети та безпілотник.