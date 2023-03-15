Польські ЗМІ оприлюднили деталі торішніх переговорів у Бресті

Під час другого раунду українсько-російських переговорів, які проходили 3 березня 2022 року в Брестській області Білорусі, Росія вимагала від України капітулювати.

Про це зараз, через рік, повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna (DGP) з посиланням на свої джерела в уряді Польщі.

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Польоти до Бресту були пов'язані з дуже великим ризиком. Джерело DGP стверджує, що про час переговорів росіяни запропонували Резнікову, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Глава українського Міністерства оборони мав відповісти, як у знаменитому діалозі з острова Зміїний. Послав їх на х**, каже наш співрозмовник,

– пише Dziennik Gazeta Prawna.

Видання також повідомляє, що українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим вилетіла до Білорусі з польського міста Бяла-Подляска на гелікоптері S-70i Black Hawk, що належить авіаційній групі військової частини ГРОМ. За словами джерел DGP у польському уряді, охороною українців на шляху до Білорусі займався вже підрозділ військових десантників із Люблінця. Польоти українських високопосадовців до Бресту з польського боку курирували тодішній глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник глави МЗС Марцін Пжидач.

Як повідомлялося, переговори про закінчення війни між Україною та Росією велися на рівні делегацій. У лютому – березні 2022 року відбулося чотири очні раунди. Крім того, делегації зустрічалися у відеоформаті.