У Польщі корупційний скандал: бренд одягу, який носить Дуда, загачувався на війні в Україні

У Польщі власника відомого бренду Red is Bad Павела Шопу звинувачують у корупційних схемах під час закупівлі генераторів для України. За "зароблені" кошти він купував собі елітну нерухомість.

Розслідування провели польські ЗМІ. Вони заявили, що Павел Шопа міг заробити на тендерах під час коронавірусу та війни в Україні. Мовляв, він завищував ціни, проте все одно вигравав державні тендери.

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Власника польського бренду звинувачують у зароблянні на війні в Україні: подробиці схеми

За даними польських журналістів, на початку війни Росії проти України польське державне агентство стратегічних резервів виділило понад 576 мільйонів злотих на закупівлю електрогенераторів для України.

Постачальником без проведення тендеру стало новостворене акціонерне товариство Seltet з Варшави. Ця компанія не має досвіду в торгівлі цим видом обладнання, однак її засновником і генеральним партнером є Павел Шопа. Партнером є його мати Веслава, на ім'я якої зараз зареєстрований інтернет-магазин одягу бренду Red is Bad.

Закупівля агрегатів відбудеться в період з 13 липня 2022 року по 25 квітня 2023 року. RARS виплатить компанії понад 350 мільйонів злотих. Понад 282 мільйони з цієї суми – це прибуток Seltet. Це пов'язано з тим, що Shed купує генератори в Китаї, у компаній Fujian Yanan Power Co. LTD та Shenzen Tongua Weiye Technology. Вона платить за них трохи менше 69 мільйонів злотих,

– мовиться у матеріалі польських ЗМІ.

У звіті польських слідчих йдеться, що це не єдиний випадок, коли польський бізнесмен заробляв на війні в Україні.

Зазначається, що Шопа отримував послідовні замовлення на послуги та товари, які були абсолютно несумісні з галуззю, в якій він працював, тобто з продажем патріотичного одягу. До прикладу, Seltet обрали як постачальник Інституту національної спадщини асортименту для фізичного захисту українських пам'яток.

Також 30 травня 2023 року Павел Шопа заснував ще одну компанію, SPJ Szopa, для постачання очисних споруд питної води в Україні. У листі до аналітичного відділу ЦБА агентство вказує вартість контракту в 100 000 000 злотих.

Статки бізнесмена значно зросли

ЗМІ пишуть, що завдяки замовленням від держави Шопа купував елітну нерухомість і нібито навіть хотів переїхати в Іспанію. Також його звинувачують у тому, що він керував "фабрикою тролів" для партії PiS.

У розмові з журналістами Павло Шопа відкинув усі звинувачення. Він заявив, що поставив Україні майже усі генератори, а деякі держзамовлення згодом у нього нібито забрали.

Натомість президент Польщі Анджей Дуда сказав, що його нічого не пов'язує із Red is Bad, крім того, що має у своєму гардеробі речі від цього бренду.

Натомість волонтер з Польщі, який від перших днів війни активно допомагає Україні, Пьотр Кашувала, відреагував на розслідування так: "Коли я прочитав цю статтю, то зрозумів свою наївність. Влада шукала не нас. Влада шукала тих, з ким можна вкрасти мільярди. В даному випадку мова йде про пів мільярда злотих".