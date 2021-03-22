Водій був тверезим: у польській поліції розповіли нові деталі ДТП з українським автобусом

Пасажирський автобус з українцями 22 березня потрапив у ДТП в Підкарпатському воєводстві Польщі. Виявилось, що водій був тверезим. Крім того, автобус злетів з дороги до того ж рову, де сталась така сама аварія 6 березня.

Автобус українського перевізника Euroways з Києва різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся до придорожнього яру. Про це розповіли у польській поліції.

Важливо У Польщі в ДТП потрапив український автобус: є жертва та постраждалі – фото

Однак причину, чому автобус з'їхав, ще не встановили. До того ж 23-річний водій був тверезим.

До речі, рейс їхав за маршрутом "Вроцлав – Чернівці".

"Ефект дежавю" у рятувальників

Рятувальники, які прибули на місце катастрофи пережили "ефект дежавю". Річ у тім, що аварія сталась біля того ж рову, де 6 березня перевернувся ще один автобус із українцями, який їхав у напрямку Перемишля. Тоді загинуло 6 українців, 35 – постраждали.

Так, автобус перевернувся та лежав у такій самій позиції.

Як витягували автобус

На місце ДТП приїхало близько 80 рятувальників. Вони були змушені розрізати елементи автобусу, аби витягнути звідти трьох людей.

Згодом транспорт вдалось витягнути з яру, його відправили на стоянку.

Що відомо про постраждалих

П’ятьох постраждалих забрали до лікарень міст Перемишль, Пшеворськ та Лубачув. Ще 4 людини не отримали значних травм, тож їх перевезли до шкільного гуртожитку у місті Ярослав.

Зауважимо, 1 людина загинула.