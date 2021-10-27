Польський суд заборонив націоналістам проводити марш до дня незалежності

Суддя Анджей Стеркович переконаний, що й проведення тогорічного маршу у Польщі було незаконним.

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Чому заборонили марш

У суді кажуть, що, відповідно до регламенту, можна просити дозволу на організацію циклічного заходу, якщо один й той самий організатор проводить його не рідше одного разу на рік протягом останніх трьох років.

У 2020 році мер Варшави виніс рішення про заборону організації "Маршу незалежності". Це підтримали окружний та апеляційний суд. Тому суддя резюмував, що марш 2020 року не був таким, який дозволяв би організувати цього року циклічний захід.

Що відомо про "Марш незалежності" у Польщі

Останніми роками захід залучив велику кількість учасників. У ньому брали участь не тільки поляки, а й націоналісти з інших країн. Фінансування та іншу підтримку надавав польський уряд.

Глава Мазовецького воєводства Константин Радзивіл схвалив марш минулого тижня. Однак мер Варшави Рафал Тшасковський хоче заборонити його через насильство рік тому.

Рішення оскаржуватимуть

Справді, під час маршу у Польщі у 2020 році відбулись сутички мітингувальників із поліцією. Демонстранти жбурляли у правоохоронців петарди, через що ті застосували сльозогінний газ.

Рішення варшавського суду не є остаточним. Тому націоналісти збираються оскаржувати його.