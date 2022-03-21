Польський уряд готується, побоювання є, – Дещиця про загрозу зі сторони Росії

Польща повністю розуміє всі загрози зі сторони Росії. Уряд країни готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

Однак Польща вважає, що насамперед треба допомогти Україні. Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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"Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", – наголосив Дещиця.

Польща не хоче допустити зближення Росії

Він зауважив, що у країні ухвалили закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити зближення російських військ до кордонів з Польщею,

– сказав посол.

За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати західну Україну. Однак це нічого не має спільного з реальністю.

"Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув в Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", – додав Дещиця.

Зауважимо, що у посольстві України в Польщі пояснили, куди звертатися тимчасово переміщеним особам, яким потрібне житло чи харчі.