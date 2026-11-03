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3 листопада, 11:04
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СБУ заборонила польському журналісту Варзесі в'їзд в Україну

Крістіна Желіховська

Польському журналісту Лукашу Варзесі заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки. Таке рішення ухвалила Служба безпеки безпосередньо під час його спроби перетнути кордон.

Про отриману заборону журналіст повідомив у соцмережах, зазначивши, що перед ухваленням рішення провів понад сім годин на пункті пропуску.

Що відомо про інцидент на кордоні

Польський журналіст Лукаш Варзеха, один з учасників навчально-ознайомчої поїздки польських медійників до України, подорожував з групою до Києва на запрошення офіційної української державної установи.

У Центрі Мєрошевського оприлюднили офіційну заяву, у якій наголосили, що список запрошених польських журналістів заздалегідь узгодили з українською стороною. На етапі підготовки візиту жодних заперечень щодо Варзехи від офіційних відомств не було. Після виникнення проблем на пункті пропуску представники центру зв'язалися з МЗС обох країн, проте рішення спецслужби залишилося в силі, і журналіст повернувся до Варшави.

Поважаючи суверенне право України вирішувати питання про в'їзд на її територію, ми водночас звертаємо увагу на те, що обмеження щодо роботи журналістів можуть викликати широкий резонанс у ЗМІ та створювати простір для коментарів, які негативно впливають на добросусідські польсько-українські відносини,
– наголосили в установі.

Якою була реакція польських політиків ?

Ситуація викликала обурення серед частини польських діячів. Зокрема, Славомір Менцен у своєму дописі назвав недопуск скандалом та звернувся до польського МЗС із вимогою втрутитися в подію.

До Польщі звідти в’їжджає хто завгодно, а українцям заважає Варзеха? Ми приймаємо у себе українців, які говорять про Польщу набагато гірші речі, ніж Варзеха про Україну. Закликаю МЗС вжити заходів у цій справі,
– заявив Менцен.

Що відомо про Лукаша Варзеху?

Лукаш Варзеха є публіцистом правих поглядів, який неодноразово публічно критикував політику Варшави щодо підтримки України. Раніше він заявляв, що курс на вступ України до ЄС суперечить польським інтересам, а також гостро висловлювався про двосторонні відносини.

…Наші гроші надходять до України мільярдами євро, де вона буде нашим прямим конкурентом у ЄС. Курс на підтримку членства України є просто самогубним і повністю суперечить інтересам Польщі,
писав Варзеха.

Нагадаємо,у липні 2024 року СБУ на три роки заборонила в'їзд чеському журналісту Томашу Влаху. Причиною стали його попередні відвідини окупованих українських територій із порушенням українського законодавства.

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