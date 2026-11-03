СБУ заборонила польському журналісту Варзесі в'їзд в Україну

Польському журналісту Лукашу Варзесі заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки. Таке рішення ухвалила Служба безпеки безпосередньо під час його спроби перетнути кордон.

Про отриману заборону журналіст повідомив у соцмережах, зазначивши, що перед ухваленням рішення провів понад сім годин на пункті пропуску.

Що відомо про інцидент на кордоні

Польський журналіст Лукаш Варзеха, один з учасників навчально-ознайомчої поїздки польських медійників до України, подорожував з групою до Києва на запрошення офіційної української державної установи.

У Центрі Мєрошевського оприлюднили офіційну заяву, у якій наголосили, що список запрошених польських журналістів заздалегідь узгодили з українською стороною. На етапі підготовки візиту жодних заперечень щодо Варзехи від офіційних відомств не було. Після виникнення проблем на пункті пропуску представники центру зв'язалися з МЗС обох країн, проте рішення спецслужби залишилося в силі, і журналіст повернувся до Варшави.

Поважаючи суверенне право України вирішувати питання про в'їзд на її територію, ми водночас звертаємо увагу на те, що обмеження щодо роботи журналістів можуть викликати широкий резонанс у ЗМІ та створювати простір для коментарів, які негативно впливають на добросусідські польсько-українські відносини,

– наголосили в установі.

Якою була реакція польських політиків ?

Ситуація викликала обурення серед частини польських діячів. Зокрема, Славомір Менцен у своєму дописі назвав недопуск скандалом та звернувся до польського МЗС із вимогою втрутитися в подію.

До Польщі звідти в’їжджає хто завгодно, а українцям заважає Варзеха? Ми приймаємо у себе українців, які говорять про Польщу набагато гірші речі, ніж Варзеха про Україну. Закликаю МЗС вжити заходів у цій справі,

– заявив Менцен.

Що відомо про Лукаша Варзеху?

Лукаш Варзеха є публіцистом правих поглядів, який неодноразово публічно критикував політику Варшави щодо підтримки України. Раніше він заявляв, що курс на вступ України до ЄС суперечить польським інтересам, а також гостро висловлювався про двосторонні відносини.

…Наші гроші надходять до України мільярдами євро, де вона буде нашим прямим конкурентом у ЄС. Курс на підтримку членства України є просто самогубним і повністю суперечить інтересам Польщі,

– писав Варзеха.

Нагадаємо,у липні 2024 року СБУ на три роки заборонила в'їзд чеському журналісту Томашу Влаху. Причиною стали його попередні відвідини окупованих українських територій із порушенням українського законодавства.