Дворічна дівчинка у польському дитсадку отримала опіки 19% тіла: батьки вимагають справедливості

У Вроцлаві, в одному з дитячих садочків мережі Kids&Co, дворічна Соломія Томич отримала опіки другого ступеня, що вразили 19% її тіла. Інцидент стався 9 лютого 2024 року, але досі залишається нез'ясованим, як саме дитина зазнала травм.

Батьки дівчинки звернулися до юриста і вимагають встановлення справедливості та відшкодування збитків. Керівництво садка запевняє, що контактує з родиною і відшкодувало витрати на медикаменти.

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Що відомо про інцидент у польському дитсадку

У польському місті Вроцлав у дитячому садочку мережі Kids&Co дворічна Соломія Томич отримала опіки другого ступеня, які охопили 19% її тіла. Заклад досі не може пояснити, що саме сталося з дитиною.

Мама дівчинки, Аліса Томич, повідомила про інцидент у своїх соціальних мережах. Вона розповіла, що подія трапилася 9 лютого 2024 року. Того дня вихователі зателефонували і повідомили, що під час купання у Соломії почервоніли ноги.

Ми приїхали одночасно зі швидкою. Те, що ми побачили, було страшним: ніжки і частково сідниці були ніби обпечені, на шкірі з’явилися пухирі. Донька кричала, плакала, була дуже розгубленою. Лікарі надали першу допомогу, а потім нас забрали до лікарні,

– розповіла мама дівчинки.

Дівчинка важко переживала травму, мала високу температуру, сильний біль і приймала багато ліків та терпіла заміну пов’язок.

"Ми провели у лікарні більше двох тижнів. Нам сказали, що у доньки опіки другого ступеня з ураженням 19% поверхні тіла. Внутрішні органи, на щастя, не постраждали. Чотири рази їй змінювали пов’язки під загальним наркозом, щоб забрати омертвілу шкіру. Вона приймала велику кількість ліків, а також антибіотики, бо у медзакладі підхопила інфекцію", – поділилася Аліса Томич.

Вона також додала, що лікарі не могли встановити крапельницю, адже руки дівчинки були сильно "заколотими".

Батько дівчинки Станіслав Томич намагався з’ясувати у вихователів та директорки садочка, що сталося з дитиною.

У понеділок (11 лютого – 24 Канал) Стас пішов в садок, щоб дізнатися подробиці того дня. Там розповіли, що донька сходила в туалет, сильно забруднилася, тож потрібно було її помити. І саме в душовій кабіні помітили, що у неї з низу до верху почали червоніти ноги,

– розповіла мама Соломії.

Через інцидент родина звернулася по допомогу до юриста.

"Наш адвокат навідався до садочку. Після його візиту нам скинули список лікарів, до яких ми можемо звернутися. Перша пропозиція компенсувати кошти була у березні. Нам відшкодували витрати на ліки, а не повністю всю суму за інцидент, і подарували їй м’яку іграшку. Це сталося лише завдяки юристу", – зазначила мама постраждалої дівчинки.

Батьки зверталися до лікарів, які одноголосно дійшли висновку, що дівчинка постраждала саме від опіків, а не алергічної реакції. Що їх спричинило – достеменно невідомо, але лікарі підозрюють, що опік був термічним або хімічним.

Зараз дівчинка почувається краще, але досі психологічно травмована. Прогнози лікарів позитивні, Соломія вже ходить, грається і є активною.

Яка реакція керівництва дитсадка

Поки Аліса та Соломія перебували в лікарні, керівництво дитсадка намагалося приховати інцидент. Лише після публікації матері у соцмережах адміністрація садка прокоментувала ситуацію.

Комунікаційниця мережі дитсадків Kids&Co Катажина Роґальська стверджує, що адміністрація постійно контактує з родиною дівчинки та відшкодувала кошти на медикаменти і пошиття індивідуальних утискових лосин. За її словами, такий випадок трапився вперше за 18 років роботи мережі закладів.

Виступаємо категорично проти будь-яких коментарів з підтекстом дискримінації за національною ознакою. Ми – міжнародна мережа і опікуємося понад двома тисячами дітей з багатьох країн, у тому числі з тих, де зараз йде війна. Всіх поважаємо та цінуємо,

– наголосили в Kids&Co.

Наразі поліція розслідує цей випадок, допитала свідків події та взяла на експертизу хімічні засоби, які потенційно могли спричинити опік.

Якщо провину працівників (або працівника) садочку доведуть у суді, їм може загрожувати від трьох до п’яти років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Батьки інших дітей, які відвідують садочки мережі Kids&Co, після цього інциденту вимагають встановлення камер відеоспостереження в групах.