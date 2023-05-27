Полтавщину сколихнув відчутний землетрус
Ввечері 26 травня мешканці Полтавської області відчули поштовхи. Причиною цього став землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера.
Епіцентр землетрусу зафіксували за близько 30 кілометрів на захід від Полтави. Місцеві мешканці у мережі відзначають, що відчули підземні поштовхи.
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Що відомо про землетрус на Полтавщині
Землетрус зафіксували близько 21:38 за київським часом у Решетилівському районі області в районі сіл Білоконі та Кукобівка. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.
За міжнародною класифікацією цей землетрус відносять до слабких. Не всі люди його відчувають.
Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– відзначили в Головному центрі спецконтролю.
Також спеціалісти зазначають, що це не перший землетрус за останні місяці, який зафіксували в області. Наприклад 3 жовтня 2022 року в області зафіксували землетрус магнітудою 3,4, а 14 січня 2023 року – 2,7.
Науковці просять місцевих жителів, якщо вони відчували землетрус, написати їм, щоб допомогти у дослідженнях. Написати Головному центру спецконтролю ви можете за посиланням.
Львівщину накрив потужний град
Удень 26 травня у Золочеві, що на Львівщині, випав потужний град. Місцеві жителі публікували кадри в мережі, на яких видно, що подекуди град був розміром з куряче яйце.
Град буквально вкрив землю. Про постраждалих або пошкодження будівель унаслідок падіння такого великого граду немає.