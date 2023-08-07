У Полтаві у багатоповерхівці стався вибух газу: є постраждалі

У Полтаві ввечері 6 серпня сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, в одній з багатоповерхівок стався вибух газу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канал. Крім цього, внаслідок інциденту також є постраждалі, їм надають допомогу медики, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух газу у Полтаві

Очевидці повідомляють, що вибух газу у Полтаві стався в районі Інституту звʼязку. Згодом у мережі з'явилися фото, на яких видно, що газ вибухнув у квартирі, яка розташована на 3 поверсі багатоповерхового будинку.

У Полтаві вибухнув газ в одній з багатоповерхівок / Фото з телеграм-каналу "Типова Полтавщина"

Також у мережі розповіли, що внаслідок цього інциденту постраждали 2 людини. Їх ушпиталили медики.

До того ж на місце події прибули секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, а також працівники екстрених служб. Зараз рятувальники намагаються ліквідувати наслідки цього інциденту.

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