У Полтаві у багатоповерхівці стався вибух газу: є постраждалі
У Полтаві ввечері 6 серпня сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, в одній з багатоповерхівок стався вибух газу.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канал. Крім цього, внаслідок інциденту також є постраждалі, їм надають допомогу медики, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибух газу у Полтаві
Очевидці повідомляють, що вибух газу у Полтаві стався в районі Інституту звʼязку. Згодом у мережі з'явилися фото, на яких видно, що газ вибухнув у квартирі, яка розташована на 3 поверсі багатоповерхового будинку.
У Полтаві вибухнув газ в одній з багатоповерхівок / Фото з телеграм-каналу "Типова Полтавщина"
Також у мережі розповіли, що внаслідок цього інциденту постраждали 2 людини. Їх ушпиталили медики.
До того ж на місце події прибули секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, а також працівники екстрених служб. Зараз рятувальники намагаються ліквідувати наслідки цього інциденту.
Раніше потужний вибух газу трапився у Києві
- У Дніпровському районі Києва вночі 22 червня стався потужний вибух газу у багатоповерховому будинку. Внаслідок цього кілька квартир на різних поверхах були зруйновані.
- Спершу у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вибух стався, попередньо, через витік газу. Епіцентр вибуху, ймовірно, був на 7 – 8 поверсі, а після витоку газу сталося наскрізне руйнування конструкцій будинку на трьох поверхах.
- Внаслідок цього інциденту є постраждалі та загиблі. Так, відомо, що постраждали 5 людей, який відправили до лікарні, а загинули – 3 особи.
- Врятувати вдалося близько 20 жителів цього багатоповерхового будинку. Всім їм надали медичну допомогу та відпустили додому.
- Очевидці зазначали, що вибух був настільки сильним, що вони подумали, що це був приліт по будинку ракетою. Але згодом вони почули сморід газу й зрозуміли, що стався витік.