У Полтаві активісти вимагали вибачень від мера за слова про "братовбивчу війну"

Біля Полтавської міської ради 10 грудня зібралися понад 50 людей. Вони вимагали публічних вибачень від мера Олександра Мамая за слова про "братовбивчу війну" на Донбасі.

"Мамай, хто твій брат?"

Люди також вимагали звітності щодо слів Мамая на позачерговій сесії міськради. Про це заявив учасник акції Андрій Батюков.

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Це абсолютно неприпустимі висловлювання. Мер Полтави має нести за це політичну відповідальність. Я, як ветеран, виходить є представником США, які тут воюють на території України з Росією,

– сказав Андрій Батюков.

Серед активістів були партійці, а також учасники Операції об'єднаних сил. У руках вони тримали плакати із написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?".

Люди заходили до приймальні міського голови, однак його на місці не було.



У Полтаві активісти вимагали вибачень від Мамая / Фото Суспільне

Що відомо про скандальну заяву полтавського мера

4 грудня в ефірі проросійського телеканалу "НАШ" Олександр Мамай заявив, що на Донбасі воюють США та Росія. Він додав, що йому прикро, що "брат йде на брата".

Журналіст скандального телеканалу підтримав думку мера. Він наголосив, що Україну "просто використовують як майданчик".

Ніхто з них не згадав, що Росія окупувала український Крим та вдерлася на Донбас.

Учасники бойових дій з Полтави вимагають, аби мерія висловила Мамаю недовіру.

До речі, за свою цинічну заяву міський голова вже потрапив у базу "Миротворця".

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