У Полтаві було чутно звуки вибуху: в ОВА з'ясовують деталі

Російські окупанти продовжують обстрілювати з повітря українські міста. Внаслідок атак ворога було чутно звуки вибухів у Полтаві.

Громадян закликають не ігнорувати сирени та негайно пройти в укриття. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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У Полтаві чутно було звуки вибуху. З'ясовуємо деталі,

– зазначив посадовець.

Окрім цього, очільник ОВА запевнив, що більш детальну інформацію оприлюднить дещо пізніше.

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