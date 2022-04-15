У Полтаві було чутно звуки вибуху: в ОВА з'ясовують деталі
15 квітня 2022 , 23:44Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лунін у телеграмі
Російські окупанти продовжують обстрілювати з повітря українські міста. Внаслідок атак ворога було чутно звуки вибухів у Полтаві.
Громадян закликають не ігнорувати сирени та негайно пройти в укриття. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Читайте також Росіяни обстріляли околиці Криворізького району із систем залпового вогню
У Полтаві чутно було звуки вибуху. З'ясовуємо деталі,
– зазначив посадовець.
Окрім цього, очільник ОВА запевнив, що більш детальну інформацію оприлюднить дещо пізніше.
Цікаво – у МВС розповіли, де очікують головну битву війни: дивіться відео