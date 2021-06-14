У Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе, ледь не "накривши" людей: відео

У Полтаві у неділю, 13 червня, на літній майданчик кондитерської впало дерево. За декілька секунд до інциденту компанія з 5 людей перейшла звідти у приміщення закладу.
Інцидент стався на вулиці Соборності, 46. Спершу розпочалася злива та зірвався сильний вітер. За столиком на літньому майданчику кондитерської відпочивала компанія з 5 людей.
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Негода набирала обертів. Компанія перейшла у приміщення кафе. За декілька секунд після того на майданчик впало дерево.
Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілля зачепило фасад будинку та майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За даними ЗМІ, адміністрація закладу вже звертала увагу комунальників на старі дерева вздовж вулиці Соборності.
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