У Полтаві пролунали вибухи: Повітряні сили кажуть ще про загрозу для Кременчука

Російські окупанти продовжують завдавати тероричні удари по Україні. Увечері 30 січня у низці областей України сповістили про тривогу. Згодом у Полтаві пролунали вибухи.

Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Нагадуємо, що перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У більшості областей України повітряна тривога: росіяни атакують ракетами – де були вибухи

У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи

Близько 20:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу для областей, у яких оголошена повітряна тривога. Наголошували, що ворог може застосувати балістичне озброєння. А вже за хвилину у Полтаві пролунали вибухи.

О 20:03 захисники українського неба попередили Кременчук про повторні пуски.

Для яких областей є загроза

Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:

Черкаська;

Кіровоградська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Харківська;

Сумська;

Донецька;

Луганська.

Окупанти можуть готувати чергову масовану атаку

Наталія Гуменюк – начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України – розповіла, що у ніч на 30 січня окупанти масована атакували Україну дронами.

Окупанти промацують систему ППО, заміряють її потужності за допомогою дешевших засобів. Вочевидь, готують масовану ракетну атаку,

– розповіла Гуменюк.

Українців просять оперативно реагувати на сповіщення про тривогу й довіряти лише інформації з офіційних джерел.