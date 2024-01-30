У Полтаві пролунали вибухи: Повітряні сили кажуть ще про загрозу для Кременчука
Російські окупанти продовжують завдавати тероричні удари по Україні. Увечері 30 січня у низці областей України сповістили про тривогу. Згодом у Полтаві пролунали вибухи.
Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Нагадуємо, що перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У більшості областей України повітряна тривога: росіяни атакують ракетами – де були вибухи
У Полтаві під час тривоги пролунали вибухи
Близько 20:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу для областей, у яких оголошена повітряна тривога. Наголошували, що ворог може застосувати балістичне озброєння. А вже за хвилину у Полтаві пролунали вибухи.
О 20:03 захисники українського неба попередили Кременчук про повторні пуски.
Для яких областей є загроза
Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Сумська;
- Донецька;
- Луганська.
Окупанти можуть готувати чергову масовану атаку
Наталія Гуменюк – начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України – розповіла, що у ніч на 30 січня окупанти масована атакували Україну дронами.
Окупанти промацують систему ППО, заміряють її потужності за допомогою дешевших засобів. Вочевидь, готують масовану ракетну атаку,
– розповіла Гуменюк.
Українців просять оперативно реагувати на сповіщення про тривогу й довіряти лише інформації з офіційних джерел.