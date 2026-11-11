Росіяни вдарили по приватному підприємству у Полтаві: є троє поранених

Росія продовжує бити по українських містах за допомогою дронів. Так, вранці 11 листопада вибухи прогриміли у Полтаві.

Про це пише секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова та керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у різних районах Полтавщини оголошували після 09:40. Вона була пов'язана із загрозою дронової, а подекуди й ракетної атаки.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника у напрямку міста.

Близько 10:10 містяни почули перші вибухи.

Інформація уточнюється! Зберігається загроза ворожих ударів!

– додала Ямщикова.

Через три хвилини військові попередили про рух "Бандеролей" в напрямку обласного центру. Після цього у місті знову було гучно – прогриміла серія вибухів.

Згодом Дяківнич повідомив про наслідки атаки. Зокрема, зафіксовано влучання по території приватного підприємства. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, травми отримали троє людей. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Ще на одній локації у Полтаві зафіксовано падіння ворожого БпЛА. Попередньо, пошкоджено приватний будинок.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, а також про вибухи та їхні наслідки ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по енергетиці Одещини. Внаслідок атаки без світла залишилися близько 135 тисяч споживачів у трьох районах регіону. На жаль, через удар загинула людина.