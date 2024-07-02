У Полтаві прогриміли вибухи під час тривоги, росіяни атакували балістикою

Тільки-но з'явилася інформація про вибух у Харкові, як гучні звуки почули мешканці й іншого міста. На жаль, ворог також атакував Полтаву.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Відомо, що російські загарбники вдарили по місту балістикою.

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У Полтаві чули вибухи

Орієнтовно о 12:43 у Полтаві та області пролунали сирени. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Вже через дві хвилини там застерегли про ціль у напрямку Полтави.

Близько о 13:38 жителі міста почули гучний звук.

У Полтаві було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі закликав містян перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги. Жодних деталей стосовно вибуху від місцевої влади станом на 13:55 оприлюднено не було.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 травня Полтаву сколихнули вибухи. Перший вибух пролунав о 23:46, вдруге місто здригнулось через 5 хвилин. У Полтавській ОВА тоді підтвердили: обласний центр перебуває під ударом.