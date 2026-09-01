У Полтаві прогриміли вибухи: туди летіли ракети

Росія атакувала Полтаву ракетами. У місті прогриміли вибухи.

Після 10:00 для Полтавщини оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів і невеликих крилатих ракет "Бандероль".

Що відомо про вибухи у Полтаві?

О 10:37 Повітряні сили повідомили про рух ракет "Бандероль" на Полтаву з північного заходу.

О 10:39 та 10:40 жителі міста почули два вибухи.

О 10:43 з'явилася інформація, що "Бандероль" прямує на Полтаву зі сходу.

Ворог атакує Полтавську громаду. Небезпека триває. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!,

– закликав глава ОВА Віталій Дяківнич.

Раніше влада повідомляла про падіння ворожих БпЛА на відкритій території у Лубенському та Кременчуцькому районах. Також уламки безпілотника з бойовою частиною були виявлені у Миргородському районі.

Нагадаємо, що Росія дедалі частіше використовує проти України нові ракети-дрони "Бандероль", які мають складнішу систему наведення, ніж "Шахеди".

За даними ГУР, ворог може виробляти до 80 таких ракет на місяць. Ця ракета може розвивати швидкість близько 640 кілометрів за годину і бити по цілях на відстані понад 480 кілометрів.

"Бандероль" має бойову частину вагою понад 114 кілограмів, майже половину якої становить вибухівка. Ракету можуть запускати як із дронів, так і з наземних установок, зокрема з окупованого Криму.