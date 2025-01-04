У Полтаві прогримів вибух

Російські війська не припиняють терор українських міст. Так, пізно ввечері 4 січня в Полтаві пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Полтава.

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Вибух в Полтаві

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Російські війська продовжують терор українських міст і сіл. У суботу, 4 січня, окупанти вкотре запустили по Україні ворожі "Шахеди". Так, о 23:45 в Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку жителів Полтави.

Там закликали жителів міста перебувати в укриттях і повідомили про ударний БпЛА над містом.

Вже через кілька хвилин, а саме о 23:49, стало відомо, що в Полтаві гучно. Так, в місті було чутно звук вибуху, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

До слова, станом на 00:03 5 січня повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедів" оголосили в багатьох областях України. Де зараз зберігається небезпека атаки, читайте в матеріалі 24 Каналу.