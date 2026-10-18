У Полтаві прогримів вибух: сталося влучання

Росія продовжує терор українських міст дронами. Під ударом також опинилася Полтава.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про вибух, який чули у Полтаві?

Близько 9:43 місцеві жителі повідомили про гучний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про перебування в повітряному просторі області реактивного безпілотника.

Зокрема, оборонці неба повідомляли, що дрон рухався курсом на Полтаву з південного сходу. Пізніше ворожий БпЛА фіксували над містом.

Перебувайте в укриттях,

– закликали в Повітряних силах ЗСУ.

У регіоні вже оголосили відбій повітряної тривоги, однак російська повітряна атака в інших областях України триває. У разі оголошення повторної загрози – подбайте про власну безпеку.

Віталій Дяківнич згодом зазначив, що у Полтавському районі зафіксовано влучання на території одного з підприємств. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

При цьому, в ДСНС розповіли, що внаслідок російського удару у Полтаві пошкоджено приватні будинки. В одному з них сталася пожежа. На жаль, одна людина загинула, ще четверо травмовані.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ДСНС

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Нагадаємо, зранку 18 жовтня російські війська атакували Рівне. За словами очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, серед цілей росіян були об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби, а пожежі, що виникли внаслідок атаки, вже локалізували.