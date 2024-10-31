У Полтаві пролунали вибухи

Росія вкотре атакує Україну ввечері 31 жовтня дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього там прогриміли вибухи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу оборонців неба.

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У Полтаві чули вибухи

Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили орієнтовно о 17:55. Повітряні сили пізніше повідомили про фіксацію ворожих "Шахедів" у регіоні, зокрема на межі з Сумською областю. Вже о 19:26 там почули вибухи.

У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Згодом начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін прокоментував вибухи, які чули у місті. "Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях", – написав він у своєму телеграм-каналі.

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