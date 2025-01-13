У Полтаві пролунали вибухи
Росія атакує Україну ударними БпЛА. У ніч на 13 січня вибухи пролунали у Полтаві.
Про них стало відомо о 00:13. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Полтаві
Повітряні сили о 23:50 попереджали про рух російських БпЛА на півночі Сумщини курсом на Полтавщину.
Особливу увагу на небезпеку моніторингові канали просили звернути для Зінькова, Диканьки та Полтави.
О 00:08 монітори закликали полтавчан пройти в укриття – безпілотник наближався до міста.
Уже за декілька хвилин там пролунали вибухи.
Станом на 00:30 повідомлень від влади про можливі наслідки вибухів у Полтаві немає.
До слова, повітряна тривога у регіоні була оголошена ще о 18:33. Завжди перебувайте в укриттях до відбою.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Нагадаємо, що увечері 12 січня вибухи також лунали на Київщині. ОВА повідомила, що у регіоні працювала ППО по російських цілях.