У Полтаві та Кропивницькому пролунали вибухи

Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Цього разу під ударом опинилась Полтава.

Вночі 26 лютого 2025 року у Полтаві та у Кропивницькому чули вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У Полтаві та Кропивницькому було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Полтаві та в Кропивницькому. Згодом в Кропивницькому пролунали повторні вибухи.

Перед цим Повітряні сили сповістили про рух ударних БпЛА.

Наразі немає деталей щодо цих вибухів. Місцева влада поки не коментувала наслідків та їхню наявність, тому офіційної інформації поки немає.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше вибухи лунали у Київській області, Сумах, Харкові, а також у Черкасах та області. Там повідомляли про роботу протиповітряної оборони.