У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві було чутно вибухи. На Полтавщині є ворожі БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Полтаві?
Близько 20:37 у Полтаві пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 20:15 ворожі дрони були на сході Полтавщини та тримали курс на південний захід.
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До слова, 13 липня російські дрони атакували місто Самар, пошкодивши школу, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто. Також постраждав 25-річний чоловік.
Нагадаємо, у Сумській громаді російські війська атакували мотоблок дроном, загинув 57-річний чоловік, а його брат отримав поранення. Вони рухалися у напрямку Хотінської громади. Начальник ОВА Григоров закликав жителів Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт.