У Полтаві сталася моторошна ДТП за участю Tesla: авто протаранило 7 машин на стоянці

У Полтаві в ніч на 14 червня сталася серйозна ДТП за участі електрокара Tesla, у якій постраждало 5 людей. Авто з'їхало з дороги та в'їхало у стоянку з іншими авто, пошкодивши 7 з них.

ДТП сталася на проспекті Вавілова у Полтаві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію у Полтавській області.

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Деталі великої ДТП у Полтаві

Близько 03:30 на проспекті Вавілова авто виїхало за межі проїжджої частини, та влетіло на стоянку, пошкодивши щонайменше сім припаркованих машин.

У салоні Tesla перебувало п’ятеро осіб. Троє з них зазнали травм, які потребували госпіталізації. Ще двоє отримали легкі ушкодження і їм надали медичну допомогу на місці.

У Полтаві Tesla в'їхала у 7 припаркованих авто: дивіться відео

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху та експлуатації авто, яке призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Провадження здійснюється під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Обставини інциденту наразі встановлюються.