У Полтаві жінка поїдала сирого голуба разом із пір'ям: страхітливе відео 18+
16 листопада 2021 , 14:40
Джерело:телеграм-канал "Труха Харьков"
На полтавському залізничному вокзалі подорожувальники стали свідками неприємного інциденту. Їм не пощастило спостерігати, як жінка поїдала сирого голуба просто на вулиці.
Містянка присіла на бордюр і споживала вкритого пір'ям мертвого птаха. Очевидцям вдалося зафільмувати побачене, відеозапис з'явився у соціальних мережах 15 листопада.
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На залізничному вокзалі помітили жінку, яка поїдає голуба! Їжа фараонів. Полтава,
– підписали ролик.
У жінки, ймовірно, проблеми з психікою
- У сціальних мережах пишуть, що ця жінка часто перебуває на території вокзалу.
- Деякі припускають, що скоріш за все містянка має психічні проблеми та голодна.
У Полтаві жінка поїдала сирого голуба разом із пір'ям: дивіться відео 18+