У Полтаві відновили автобусні рейси до Сум: розклад

17 квітня 2022 , 17:35
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Джерело:

Автовокзал Полтава

Звільнені від окупантів регіони потроху повертаються до звичного життя. Так, вже відновлюють автобусні рейси з Сум до Полтави та на зворотному напрямку.

Рейси почнуть курсувати вже з понеділка, 18 квітня.

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Розклад автобусних маршрутів

О 7:50 автобус відправлятиметься з центрального автовокзалу Полтави. Подальший маршрут:

  • Полтава.
  • Котельва.
  • Охтирка.
  • Тростянець.
  • Боромля.
  • Суми.

Придбати квитки можна на сайті автовокзалу, в касах з 7:00 по 19:00 щодня, через мобільний застосунок або ж через операторів за номерами (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.

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Автор: Петро Синєокий