Жителі Полтави залишилася без опалення після кібератаки на тепломережі

Одне з комунальних підприємств Полтави стало жертвою кібератаки. Через це майже половина домоволодінь, які є його клієнтами, залишилася без теплопостачання під час морозу за вікном.

Про це пише 24 Канал з посиланням на комунальне підприємство "Полтаватеплонерго".

Дивіться також Чи була втрата даних з реєстрів: у Мін'юсті зробили заяву щодо російської кібератаки

Комунальне підприємство у Полтаві опинилося під атакою кіберзлочинців

Під атакою хакерів опинилося Обласне підприємство "Полтаватеплоенерго". Кіберзлочинці потрапили в програмне забезпечення обладнання та вивели з ладу автоматику. Як зазначив директор підприємства Олег Мізік, внаслідок втручання в роботу було втрачено зв'язок з 56 котельнями, 14 з яких зупинилися, а також 6 центральними тепловими пунктами. Так майже половина споживачів у Полтаві залишилися без тепла.

Працівникам підприємства довелося вручну запускають котельні та переналаштовувати програмне забезпечення. Їм вдалося відновити роботу всіх котелень, які постачають споживачам тепло.

Нині усі котельні підприємства надають послуги споживачам. Тривають роботи з оновлення програмного забезпечення та відновлення зв'язку з диспетчерською службою. Остаточно роботи мають завершитися до кінця дня,

– зазначили в "Полтаватеплоенерго".

Раніше про збій в роботі котелень повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. За її інформацією, без опалення залишилися 50 будинків.