Полтавщина потрапила під масований ракетний обстріл

Вибухи лунали у Полтавській області кілька разів упродовж вечора та ночі 15 червня. Ворог застосував ударні БпЛА, балістику та інші види ракет.

Про загрози для регіону, зокрема для міста Кременчук, писали Повітряні сили. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Цієї самої ночі Росія підняла МіГ: є ракетна небезпека по всій Україні, відбулися пуски

Повітряна атака на Полтавську область 15 червня: що відбувалося

Повітряна тривога у Полтавській області тривала з вечора 14 червня, а саме з 21:03, і до ночі 15 числа – о 02:05 дали відбій. У цей час регіон перебував під масованою атакою ударних БпЛА ворога. Там, за даними моніторів, спостерігалася основна концентрація дронів цієї ночі. Вибухи чули, серед іншого, й у Кременчуці.

Буквально через кілька хвилин після відбою, о 02:11, тривогу оголосили знову, причім в усій Україні. Повітряні сили та монітори повідомили, що ворог одночасно запустив крилаті ракети з півдня, аеробалістику "Кинджал" із Міг-31К та балістику з північно-східного напрямку.

Усі ці засоби повітряного нападу полетіли на Полтавську область. Полтава та Кременчук знову чули вибухи. На момент публікації новини тривога тривала, загроза не минула.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.