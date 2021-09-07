На Полтавщині діти розгромили кладовище: фото зруйнованих пам'ятників

Інцидент трапився у селі Красний Луч Миргородського району. 4 вересня до правоохоронців звернулася місцева жителька.

На батьків склали протоколи

Пам'ятники на кладовищі штовхнули за землю та розбили. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

До теми Дівчині, яка в Полтаві влаштувала стрілянину з арбалета, повідомили про підозру

Поліцейські встановили, що до пошкоджень надгробних плит причетні 7-річні хлопчаки. На їхніх батьків вже склали 2 адміністративні протоколи через невиконання обов'язків щодо виховання дітей.



На Полтавщині діти розгромили кладовище

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