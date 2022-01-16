На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю: рятувальники приборкують вогонь

У місті Кременчук, що на Полтавщині, на заправці мікроавтобус зіткнувся з газовою ємністю. Через це одразу спалахнув вогонь.

Інцидент трапився орієнтовно о 22:10 16 січня. Про це повідомили рятувальники.

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У Кременчуці мікроавтобус врізався в газову ємність

Внаслідок аварії мікроавтобус здійснив зіткнення з газовою ємністю, яка має орієнтовно 5 метрів кубічних на території АЗС "Мотто",

– мовиться у повідомленні.

Після того спалахнули як автомобіль, так і ємність. Рятувальники залучили до гасіння 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС. Однак повідомили:

станом на 22:45 було відкрите горіння газового модуля та мікроавтобуса. На щастя, загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає;

на місці працюють водяні стволи на гасіння та захист. Техніку розмістили за 350 метрів від місця пожежі.

Станом на 23 годину пожежу не вдалось загасити. До ліквідації залучили 28 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

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