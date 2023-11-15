В одній з областей України послабили обмеження під час повітряних тривог

Філіп Пронін повідомив, що у Полтавській області послабили обмеження під час повітряних тривог. Зокрема, на території регіону не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.

Пронін наголосив, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини. Нові правила набудуть чинності вже з 17 листопада 2023 року.

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Із 17 листопада в області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини,

– мовиться у повідомленні.

Пронін наголосив, що водночас у регіоні продовжує діяти режим світломаскування. Його часові межі: від 23:00 до 05:00. Це означає, що вуличне освітлення вимикатимуть о 23:00 й вмикатимуть о 05:00.

Відповідні запити надходять від людей

У Полтавській ОВА наголосили, що питання забезпечення вуличного освітлення у час повітряних тривог надходило від жителів області. Люди наголошували, що їм незручно повертатися додому у вечірній час, коли навколо – темрява. Окрім того, у цей період набагато важче помітити пішоходів. Це збільшує імовірність виникнення ДТП.

Ситуацію обговорили під час засідання Ради оборони. У процесі заслухали позицію військових і правоохоронців.

Українцям нагадують, що потрібно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Не можна ігнорувати правил безпеки.