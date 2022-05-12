На Полтавщині повідомляють про вибухи: перебувайте в укриттях

У Полтавській області заявили про вибухи. Їх почули якраз у той час, коли у регіоні тривала повітряна тривога.

Інформацію про вибух поширили низка ЗМІ. Людей закликають перебувати в укритті до завершення сигналу повітряної тривоги.

Важливо У більшості областей України – повітряна тривога

Згодом інформацію про "приліт" підтвердив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його даними, ворожі ракети поцілили у Кременчуцький нафтопереробний завод. Загалом було 4 "прильоти".

Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття,

– підкреслив Лунін.

Зауважимо, що інформація про вибухи на Полтавщині з'явилася о 17:11, а повітряну тривогу з'явилася о 17:08.

Завод не працюватиме до кінця року

Російські загарбники обстрілювали Кременчуцький нафтопереробний завод неодноразово. Через завдані росіянами руйнувань завод не зможе запрацювати до кінця року. Про це розповів очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, перелає "Кременчуцька газета".

Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. Людей там скорочувати не планують. Всі люди залишаються на роботі і мають ремонтувати підприємство,

– зазначив Лунін.

Він додав, що для міста наразі стоїть завдання поновити роботу Кременчуцької ТЕЦ до холодів. Попередня сума поновлення її роботи – до 800 мільйонів гривень.

Яка ситуація на Полтавщині

Ввечері 11 травня через ракетний удар з російського літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. На щастя, все минуло без пожежі та людських втрат.

Як повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, ракету випустили по Полтавському району з ворожого літака. Ракета прилетіла у Карлівську громаду й влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Згодом Дмитро Лунін опублікував фото, як виглядає одна з частин інфраструктурної будівлі, яку "демілітаризувала" російська ракета. Також 11 травня вибухи пролунали і на Донеччині.

Перед вибухами в областях прозвучали сирени

На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин з'явились перші повідомлення про вибухи.

На Полтавщині сирени почули близько 12:38, вже через кілька хвилин у мережі з'явилась інформація про можливі обстріли.

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