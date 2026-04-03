У Полтаві прогримів вибух: є руйнування, поранена людина
- Вранці 3 квітня на Полтавщині чули вибухи.
- Ворог масовано атакує дронами.
Вранці 3 квітня Росія продовжила масовану атаку дронами на України. У Полтавській області чули вибухи, зафіксували падіння безпілотників.
На Полтавщині повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили ще уночі.
Що відомо про вибухи на Полтавщині?
О 08:40 голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що на Полтавщині помічені ворожі БпЛА.
До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!,
– закликав мешканців області чиновник.
О 09:33 посадовець попередив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.
О 10:54 Дяківнич повідомив, що у Миргородському та Полтавському районах зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є пошкодження на території приватних домоволодінь та фермерського господарства. Наслідки уточнюються.
Об 11:13 пролунали повторні вибухи.
За уточненою інформацією, травмовано одну людину. Чоловіка ушпиталили та надають усю необхідну допомогу.
Попередньо вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 багатоквартирних та 2 приватних будинках.
За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог запустив багато дронів. Зокрема, великі групи БпЛА фіксують у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях. Їх вже понад 400.
Окрім того, ворог атакує Україну ракетами.
Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?
Вранці ворог вдарив по Шостці чотирма КАБами. Постраждали приватні житлові будинки, багатоповерхівка. Загинула 59-річна жінка. Серед поранених – її рідні.
3 квітня близько 08:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на маршрутне таксі у Херсоні. Унаслідок вибуху постраждало семеро людей, які перебували у транспортному засобі.
Росіяни завдали удару БпЛА по центральній частині Харкова. В Основ'янському районі безпілотник влучив у чотирьохповерхову нежитлову будівлю. Виникла пожежа на четвертому поверсі та даху на площі 320 квадратних метрів. За попередніми даними, є постраждалі.