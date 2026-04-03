У Полтаві прогримів вибух: є руйнування, поранена людина

Вранці 3 квітня Росія продовжила масовану атаку дронами на України. У Полтавській області чули вибухи, зафіксували падіння безпілотників.

На Полтавщині повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили ще уночі.

Що відомо про вибухи на Полтавщині?

О 08:40 голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що на Полтавщині помічені ворожі БпЛА.

До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!,

– закликав мешканців області чиновник.

О 09:33 посадовець попередив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.

О 10:54 Дяківнич повідомив, що у Миргородському та Полтавському районах зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є пошкодження на території приватних домоволодінь та фермерського господарства. Наслідки уточнюються.

Об 11:13 пролунали повторні вибухи.

За уточненою інформацією, травмовано одну людину. Чоловіка ушпиталили та надають усю необхідну допомогу.

Попередньо вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 багатоквартирних та 2 приватних будинках.

Наслідки атаки дронів на Полтавщину:

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог запустив багато дронів. Зокрема, великі групи БпЛА фіксують у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях. Їх вже понад 400.

Окрім того, ворог атакує Україну ракетами.

