На Полтавщині пролунали вибухи: Росія продовжує атаку "Шахедами"
Пізно ввечері Росія випустила у бік України "Шахеди". Через деякий час жителі Полтавської області почули звуки вибухів.
У суботу ввечері, 10 лютого, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.
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Що відомо про російську атаку
ПС ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини о 22:09. Приблизно о 22:21 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ о 22:31 попередили про рух "Шахедів" на півдні Полтавщини у північно-східному напрямку. В той самий час, близько о 22:31 моніторингові телеграм-канали повідомили про вибухи на Полтавщині.
Інформація щодо вибухів наразі встановлюється. О 22:38 стало відомо, що "Шахеди" з Полтавщини полетіли у напрямку Дніпропетровщини.
Росія часто тероризує Полтавщину
- Нещодавно, 2 лютого, російські загарбники атакували Полтавську область. У Полтавській ОВА повідомили про влучання у Миргородському районі без постраждалих.
- Нагадаємо, що наприкінці січня окупанти два дні поспіль били ракетами по Полтавщині. В результаті росіяни поцілили по місцевому промисловому об'єкту. Після цієї атаки він поки що не функціонує.