На Полтавщині пролунали вибухи: Росія продовжує атаку "Шахедами"

Пізно ввечері Росія випустила у бік України "Шахеди". Через деякий час жителі Полтавської області почули звуки вибухів.

У суботу ввечері, 10 лютого, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.

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Що відомо про російську атаку

ПС ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини о 22:09. Приблизно о 22:21 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ о 22:31 попередили про рух "Шахедів" на півдні Полтавщини у північно-східному напрямку. В той самий час, близько о 22:31 моніторингові телеграм-канали повідомили про вибухи на Полтавщині.

Інформація щодо вибухів наразі встановлюється. О 22:38 стало відомо, що "Шахеди" з Полтавщини полетіли у напрямку Дніпропетровщини.

Росія часто тероризує Полтавщину