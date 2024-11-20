На Полтавщині пролунали вибухи

Росія атакувала Полтавську область уночі 20 листопада. Ворог б'є "Шахедами"

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше мовилося про вибухи на Київщині та в самому Києві.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині

У Полтавській територіальній громаді чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– написали у ЗМІ.

Відповідно до останніх даних Повітряних сил, група ворожих БпЛА на сході Полтавщині рухається курсом на південний схід.

Моніторингові канали називали Полтавщину як одну з тих областей, де "Шахедів" найбільше. Наприклад, ворожі дрони перелітають у Полтавську область із Сумської та Харківської областей.

Поки що немає офіційних даних щодо можливих пошкоджень в області.

Де зараз тривога

Як бачимо на інтерактивній карті, тривога охопила майже всю Північ та Схід України і рухається на Захід, оминаючи центральні регіони. Подбайте про безпеку та будьте в укриттях!