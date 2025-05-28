На Полтавщині пролунали вибухи: росіяни запустили балістику
- У Полтавській області вночі прогриміла серія вибухів, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
- За даними моніторингових каналів, російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".
Вночі 28 травня в Полтавській області прогриміли вибухи. Перед цим стало відомо, що російські війська запустили балістику.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Жителі Полтавщини чули вибухи
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 22:56. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до загрози БпЛА додалась загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Ракета на Полтаву! Кременчук – укриття!
– написали в ПС.
За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в Полтавській громаді пролунали близько 02:26. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".
Близько 02:35 в Полтаві прогримів повторний вибух.
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До слова, цієї ночі вибухи пролунали також на Миколаївщині. Під атакою ворожих безпілотників опинилися зокрема Снігурівка та Очаків.