На Полтавщині пролунали вибухи: росіяни запустили балістику

Вночі 28 травня в Полтавській області прогриміли вибухи. Перед цим стало відомо, що російські війська запустили балістику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Жителі Полтавщини чули вибухи

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 22:56. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до загрози БпЛА додалась загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Ракета на Полтаву! Кременчук – укриття!

– написали в ПС.

За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в Полтавській громаді пролунали близько 02:26. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".

Близько 02:35 в Полтаві прогримів повторний вибух.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, цієї ночі вибухи пролунали також на Миколаївщині. Під атакою ворожих безпілотників опинилися зокрема Снігурівка та Очаків.