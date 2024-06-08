Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині й Харківщині

У ніч на 8 травня російські загарбники вкотре запустили на Україну "Шахеди". На Полтавщині пролунав вибух. На Харківщині працює ППО.

Про ворожі дрони-камікадзе попереджали Повітряні сили. Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи на Полтавщині, передає 24 Канал.

О 23:42 військові повідомили, що на Сумщині та Харківщині загроза ударних БпЛА.

Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави!

– заявили в Повітряних силах о 00:10.

Уже через кілька хвилин місцеві телеграм-канали написали, що в Полтавській області пролунав вибух.